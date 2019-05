Der Rhönklub-Zweigverein Münnerstadt wandert in Etappen nach Vacha in Thüringen. Dazu sind auf den letzten Etappen am Freitag, 31. Mai, und Samstag, 1. Juni, zwei Übernachtungen in Gasthöfen vorgesehen, die für Mitglieder kostenlos sind. Ein Begleitfahrzeug befördert das nötige Gepäck. Für das Treffen des Gesamtrhönklubs am Sonntag, 2. Juni, in Vacha, wo auch der Vitus-Markt mit Mittelaltererlebniswelt stattfindet, wird für Mitglieder des Zweigvereins eine Tagesfahrt angeboten. Interessierte Gäste für das eine oder andere Angebot können sich bis spätestens 26. Mai bei Egbert Haut, Tel.: 09733/782 09 04, melden. sek