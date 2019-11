Treffen des Frauenkreises

Der evangelische Frauenkreis trifft sich am Dienstag, 12. November, um 14.30 Uhr im Gemeindehaus. Karin Deraed vom Diakonischen Werk Nürnberg referiert über das Thema "Brot für die Welt - Was wird aus unseren Spenden?" Sie spricht über die Entwicklung, Finanzen und Projekte dieser Organisation. Zu Beginn der Veranstaltung wird Dekanin Dorothea Richter anwesend sein. Der Frauenkreis möchte sich von ihr verabschieden, weil Richter am 1. Dezember in den Ruhestand geht. red