Treffen des Firmkurses mit Paten

Der Firmkurs 2018 trifft sich am Freitag, 13. April, um 19 Uhr im Hotel Frankenland in Bad Kissingen. Dort sind alle Firmbewerber mit den persönlichen Firmpaten eingeladen. Das Treffen findet zusammen mit dem Firmkurs Bad Kissingens statt. Der Abend der Begegnung soll ermöglichen, dass sich Firmling und Pate noch besser kennenlernen. Dazu sind von Gemeindereferentin Strauß und Familienseelsorger Bernd Keller Stationen vorbereitet worden. In der "BK's Wandelbar" treffen sich alle, und zwar um 19 Uhr. sek