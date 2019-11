Trieb 26.11.2019

Treffen der Zugbegleiter in Trieb

Die Kameradschaft der Zugbegleiter, Bahnhof Lichtenfels, trifft sich zur Weihnachtsfeier am Donnerstag, 5. Dezember, um 14.30 Uhr im Gasthaus Schardt in Trieb. Um Anmeldung bis Montag, 2. Dezember, be...