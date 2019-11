Treffen der Werbegemeinschaft

Die Werbegemeinschaft "Ihr Ziel Redwitz" unter Leitung vom Vorsitzenden Alfred Kalis beriet in der jüngsten Sitzung über die erneute Ausgabe der Wertgutscheine. Kalis teilte mit, dass neue Gutscheine gedruckt worden seien und ab sofort wieder erhältlich seien. Ausgabestellen sind Drehpunkt Redwitz, Betten Lamm und Rodach-Apotheke. Vermehrt wolle man für die Mitglieder der Werbegemeinschaft werben und kreativ werden. In einer Nachlese bewerteten die Mitglieder den Trödelmarkt zur Kirchweih positiv. Die Spenden aus einem Teil der Einnahmen der Standgebühren wolle man fortführen. Auf der kommenden Sitzung werde man einen Verein bzw. soziale Einrichtung festlegen. Die nächste Vorstandssitzung findet am Donnerstag, 14. November, um 19.30 Uhr in der Pizzeria am Markt statt. che