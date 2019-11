Poppenlauer 04.11.2019

Treffen der Strick- und Häkelgruppe

Die Strick- und Häkelgruppe im Markt trifft sich am Montag, 18. November, im Seniorenraum im alten Rathaus in Poppenlauer. Beginn ist um 14 Uhr. Die Gruppe trifft sich in der Regel jeden 1. und 3. Mon...