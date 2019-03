Treffen der Strick- und Häkelgruppe

Die Strick- und Häkelgruppe der Senioren im Markt Maßbach kommt am kommenden Montag, 1. April, sowie am Montag, 15. April, von 14 bis 17 Uhr im Seniorenraum im alten Rathaus in Poppenlauer zusammen. Das Treffen findet in der Regel am ersten und dritten Montag im Monat statt. sek