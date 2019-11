Treffen der Selbsthilfegruppe

Die Angehörigen der Selbsthilfegruppe Demenz im Markt Maßbach treffen sich am Montag, 2. Dezember, von 9.30 bis 11.30 Uhr im Seniorenraum im alten Rathaus in Poppenlauer. Die Gruppe trifft sich regelmäßig am 1. Montag im Monat. sek