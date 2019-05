Die Diabetiker-Selbsthilfegruppe Münnerstadt trifft sich am Dienstag, 4. Juni, um 19.30 Uhr im Hotel Tilman. Thema ist "Vorhofflimmern Teil 2 - operative Therapiemöglichkeiten" mit dem Referenten Dr. Müller, Klinik für kardiologische Rehabilitation in Bad Neustadt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für alle Betroffenen und Interessierten möglich. Infos bei der SHG Münnerstadt, Günter Scheuring, Tel.: 09733/5139. sek