Treffen der Schauspieler und Theatermacher

Forchheimer Schauspieler und Theatermacher treffen sich wieder. Eingeladen sind alle, die ehrenamtlich auf, vor oder hinter der Bühne agieren. Schauspieler, Regisseure, Techniker, Kulissenbauer, Kostümbildner... Hier sollen sich alle kennenlernen, Erfahrungen austauschen und Projekte vorgestellt werden. Der Abends soll für den freien Austausch zur Verfügung stehen. Zu Beginn wird es eine Einleitungsrunde geben, in der die Möglichkeit besteht, sich als Gruppe mit seinen Projekten vorzustellen. Die Zusammenkunft findet statt am Donnerstag, 14. März, ab 19 Uhr im Jungen Theater in der Kasernstraße 9. red