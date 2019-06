Treffen der Opelfreunde in Königsfeld verspricht Rekorde

Vom morgigen Fronleichnamstag bis zum Sonntag, 23. Juni, laden die Opelfreunde Königsfeld zu ihrem 11.Treffen ein, das alle zwei Jahre stattfindet. Wenn Petrus mitspielt, steht dem Großereignis unter dem Motto "Ich will Spaß" bestimmt nichts im Wege.

Die Opelfans aus Deutschland, der Schweiz, Lichtenstein, Österreich, den Niederlanden und dieses Mal auch aus England pilgern in das kleine Königsfeld auf dem Jura vor allem wegen der familiären Atmosphäre. Da das größte Opeltreffen der Welt in Oschersleben zum ersten Mal nicht am gleichen Termin stattfindet, werden mindestens 1000 Fahrzeuge und ca. 12 000 Besucher für das Wochenende erwartet, ein neuer Rekord, meint Erster Vorsitzender Gerald Kohler. Deshalb wurden auch zusätzliche Wiesen angemietet, Bauzäune und Dixiklos besorgt.

Da das Opeltreffen in Königsfeld als Familientreffen gehandelt wird, beginnt es auch mit einem Familiennachmittag. Pfarrer Michael Herrmann hält an Fronleichnam ab 14.30 Uhr eine Festandacht im großen Zelt. Anschließend gibt es mehrere Spiele für die Kinder und Showeinlagen wie z.B. mit der Sambagruppe "Bateria quem e", dem Tanzmariechenduo Madlina und der Tanzsportgarde Scheßlitz. Musikalisch wird der Nachmittag begleitet von "Ronny und Falk". Ab 18 Uhr ist die heimische Rockband "Caveland" zu hören. Den späteren Abend gestaltet die "Best-Of Band"

Freitag und Samstag sind tagsüber geprägt von verschiedenen Attraktion, von Burnout mit rauchenden Reifen über das 1/8 Meile-Rennen mit PS-starken Motoren (Samstag 13 Uhr) bis zum Bobbycar-Rennen. Am Freitagabend um 21 Uhr gibt es eine Rocknacht mit den "Nightrider".

Eine 80er Party startet am Samstag ab 20 Uhr mit dem besten Nena-Double Deutschlands. Beim Höhepunkt der Partynacht tritt der aus Funk und Fernsehen bekannte Markus mit seinen Liedern "Ich will Spaß" und "Kleine Taschenlampe brenn" auf.

Am Sonntagmorgen ab 9 Uhr werden die angereisten Gäste wieder verabschiedet mit der Preisverleihung für die Gewinner der verschiedenen Wettspiele, für die bestbewerteten Fahrzeuge oder für den weitest angereisten Opelfan.

Eine Austellermeile an allen Tagen bietet viele Artikel rund ums Fahrzeug an. Für Speisen und Getränke fast rund um die Uhr ist ebenfalls gesorgt, versichern die Veranstalter. Jeden Morgen wird ein Frühstück angeboten, Samstag und Sonntag auch ein Weißwurstfrühshoppen. Weitere Informationen finden sich unter www.opelfreunde-koenigsfeld.de.