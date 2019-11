Treffen der "Nussknacker"

Der Musikverein Uetzing-Serkendorf möchte nach der Bläserklasse, den "Nussolinos" und "Nussominis", eine weitere Bläserabteilung im Musikverein und im "Land der Nüsse" gründen. Unter "Die Nussknacker" möchte man alle ehemaligen Musiker zu einem zwanglosen Treffen mit geselligem Musizieren einladen. "Aber auch Quereinsteiger und Vereinsneulinge sind willkommen", erklärte Vorsitzender Markus Krappmann im Vorfeld. Am Donnerstag, 7. November, können sich Interessierte um 19 Uhr am alten Feuerwehrhaus in Uetzing, "An der Döberten" darüber informieren. red