Treffen der Mittelstandsunion

Die Mittelstandsunion Lichtenfels trifft sich am Donnerstag, 21. März, um 19 Uhr im Hotel "Gondel", Marktplatz 7 . Das Thema lautet "Qualitätsmanagement und Nachhaltigkeit in der mittelständischen Wirtschaft und Übertragung auf Mitarbeiterführung mittels des Modelles Corporate Social Responsibility". Melita Braun, Abteilungsleiterin in der Qualitätssicherung bei Haba, wird es an Beispielen veranschaulichen. red