Treffen der Gruppe Luftikus

Die Nüdlinger Selbsthilfegruppe für Sauerstoff-Langzeit-Therapie "Luftikus" trifft sich am Mittwoch, 11. April, um 14 Uhr ausnahmsweise in der Gaststätte am Wittelsbacher Turm in Bad Kissingen. Die regulären Treffen finden jeden zweiten Mittwoch im Monat um 14 Uhr in der "Bärenburg" in Haard statt. sek