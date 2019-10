Treffen der Gruppe "Balance"

Am heutigen Montag findet ab 19 Uhr ein Treffen der "Selbsthilfegruppe Balance" für an Krebs erkrankte Frauen in Bad Staffelstein, Balthasar-Neumann-Straße 4, statt. An diesem Gesprächsabend geht es um Austausch und Information über Gruppenunternehmungen, Erfahrungen bei Ärzten und Rehas und auch persönliche Belange der Einzelnen. Für neue interessierte Frauen gibt dieser Abend Gelegenheit, die einzelnen Teilnehmerinnen kennenzulernen und in die Atmosphäre der Gruppe hineinzuschnuppern. Kontakt bei Elisabeth Espach unter Telefon 09573/7911 und Angelika Brückner, Telefon 09571/4316. red