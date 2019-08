Zur außerordentlichen Mitgliederversammlung mit Neuwahlen lädt der Verein der Freunde und Förderer des Deutschen Schustermuseums am Donnerstag, 12. September, um 19 Uhr in die Gastwirtschaft Hellmuth (Fraa) ein. Auf der Tagesordnung stehen eine Satzungsänderung, Neuwahlen und Anträge. Schriftliche Anträge, die in der Versammlung behandelt werden sollen, sind bis spätestens Montag, 9. September, beim 2. Vorsitzenden Peter Heib einzureichen. red