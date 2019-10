Treffen der Ehemaligen

Seit 1989 gibt es alle fünf Jahre ein Schülertreffen der ehemaligen Volksschüler, die 1945 nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges in Bad Kissingen eingeschult wurden. Manche der ehemaligen Schulkameraden haben diesen Termin vorgemerkt und verbinden diese Tage mit einem Besuch von Verwandten in der alten Heimatstadt. Viele Schüler sind nicht mehr in Bad Kissingen wohnhaft. So gehen die Einladungen in allen Bundesländer sowie auch in die USA, in die Schweiz oder nach Schottland. Für das Wochenende haben mehr als 20 ehemalige Schulkameraden ihr Kommen zugesagt. Die Verantwortlichen um Gerd Schindelmann und Walter Horn haben das Programm vorbereitet. Treffpunkt ist am Samstag, 19.Oktober, ab 18 Uhr im "Bratwurstglöckle" in Bad Kissingen.

Am Sonntag, 20. Oktober, treffen sich die Teilnehmer um 9.30 Uhr auf dem Parkplatz des Bismarckmuseums an der Oberen Saline. Hier ist der Besuch des Museums mit einer Führung vorgesehen. Weiter geht es in der St.-Elisabethkirche in Garitz, wo in einer Andacht den verstorbenen Mitschüler gedacht wird. Von den ehemaligen fast 65 Schülern in einer Klasse sind inzwischen 40 verstorben. Im Kiss-Salis-Restaurant soll dann 7. Treffen gemütlich enden. red