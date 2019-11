Treffen der ehemaligen Landjugend

Die ehemaligen Mitglieder der Landjugend der katholischen Pfarrei St. Kilian Bad Staffelstein treffen sich am Dienstag, 19. November, um 19 Uhr im Gasthof "Zur schönen Schnitterin" in Romansthal. Tobias Dusold wird über die Situation in Afghanistan berichten. Alle ehemaligen Mitglieder sind dazu eingeladen. red