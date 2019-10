Die ehemaligen Mitarbeiter der Hollerith- und EDV-Abteilung des Baur-Versandes, die damals (noch vor 2000) im Hollerith-Gebäude und im Baur-Hochhaus ihren Arbeitsplatz hatten, treffen sich am Mittwoch, 6. November, ab 10 Uhr im Gasthof "Zum Anker" in Burgkunstadt/Weidnitz zu einem Frühschoppen. Wer sich von den oben genannten "Baur-Ehemaligen" angesprochen fühlt, möge kommen, um in Erinnerungen zu schwelgen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red