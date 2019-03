Treffen der CSU im Bamberger Norden

Die Wiedereröffnung der Gaststätte "Drei Linden" in der Memmelsdorfer Straße 87 bot für den Ortsverband der CSU im Norden Bambergs die passende Gelegenheit, einen monatlichen Stammtisch einzuführen. Seit Beginn des Jahres trifft sich der 6. Ortsverband jeden letzten Mittwoch im Monat um 18.30 Uhr im Nebenzimmer der Gaststätte zum Gespräch in lockerer Atmosphäre. Auch über die Anliegen der Bewohner in diesem Stadtteil wird gerne diskutiert. Eingeladen sind alle Bürger. Das nächste Treffen findet am 27. März statt. Weitere Fragen zu Terminen und Veranstaltungen direkt an csu-bamberg-nord@web.de. red