Treffen der CaritasPaten

Die CaritasPaten sind wieder zu einem Treffen am Montag, 16. September, im Caritashaus Edith-Stein in Bad Neustadt eingeladen. Sie können sich über ihre Erfahrungen austauschen, neue Ideen einbringen und sich so gegenseitig unterstützen. Alle CaritasPaten und die, die sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit als CaritasPate interessieren, sind willkommen. Neue Ehrenamtliche werden immer gesucht. Das Treffen beginnt um 16 Uhr und endet um 17.30 Uhr. Eine Anmeldung ist erwünscht, Tel.: 09771/611 622. Nähere Informationen auch unter www.caritaspaten.de. sek