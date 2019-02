Treffen der Blinden und Sehbehinderten

Am Montag, 18. Februar, findet ab 12.30 Uhr der Monatstreff der Bezirksgruppe Oberfranken des bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes für den Landkreis Lichtenfels in der Gastwirtschaft Pension Müller, Kloster-Banz-Straße 4 in Reundorf, statt. Dazu sind alle Mitglieder und ihre Angehörigen sowie Interessierte eingeladen. Weitere Informationen gibt Rainer Hader unter Rufnummer 0170/8203621. red