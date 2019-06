Treffen Bürgerinitiative Mobilfunkstandort

Das nächste öffentliche Treffen der Bürgerinitiative Mobilfunkstandort Altenkunstadt findet am morgigen Donnerstag, 6. Juni, um 19 Uhr im "Hotel Fränkischer Hof" in Baiersdorf (Altenkunstadter Straße 41) statt. Zum Treffen sind alle Bürger und kommunalen Entscheidungsträger eingeladen. Dabei sollen unter anderen folgende Themen diskutiert werden: der Abbau der Sendeanlagen auf dem Wohnhochhaus in Altenkunstadt, der Eintrag des Altenkunstadter Mobilfunk-Alternativstandortes in den Flächennutzungsplan, die Notwendigkeit jährlicher Strahlenmessungen, um den strahlenminimierten Betrieb des Altenkunstadter Alternativstandortes zu gewährleisten, der Abbau des Richtfunkmastes bei Baiersdorf und die Strahlenminimierung in der Altenkunstadter Mittelschule. red