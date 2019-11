Bad Neustadt an der Saale vor 17 Stunden

Treffen beim Drechsler-Stammtisch

Am Freitag, 8. November, treffen sich die Freunde des Dreiländer -Drechsler-Treffs im Restaurant Janos in der Franz- Marschall-Straße in Bad Neustadt zum Erfahrungsaustausch. Beginn ist um 18 Uhr. sek