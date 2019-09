Bad Brückenau 20.09.2019

Treffen bei English Conversation

Der English Conversation Circle in Bad Brückenau trifft sich am Donnerstag, 26. September, ab 15.30 Uhr in der Georgi-Kurhalle in Bad Brückenau. Das Thema des Nachmittags lautet "Bingo". Ende der Zusa...