Am heutigen Freitag, 8. November, findet wieder der "Treff am Freitag" im Frei-Raum im Babenberger Viertel/Südwest, Babenbergerring 71, statt. Für alle, die sich gerne mit anderen treffen wollen oder denen der Weg in die Stadt zu weit ist, öffnet der Raum von 15 bis 17 Uhr seine Türen. Das ehrenamtliche Team des Stadtviertel-Projekts lädt ein. red