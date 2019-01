Trechetzer Fasching steigt zum 32. Mal

Die Faschingsfans haben in diesem Jahr genug Zeit, ihrer Leidenschaft zu frönen. Trotzdem: Der TSV-Fasching wirft seine Schatten voraus. Am 23. Februar ist es wieder soweit, dann findet die inzwischen legendäre Veranstaltung bereits zum 32. Mal in der Turnhalle statt. Die Verantwortlichen haben diesem traditionellen Event im Vorjahr ein neues Korsett verpasst. "Wir haben die Tanzvorführungen etwas reduziert. Damit haben die Besucher mehr Gelegenheit, sich selbst auf der Bühne zu bewegen. Das hat sehr großen Zuspruch gefunden, so dass wir dieses Mal nicht viel ändern wollen", freut sich die Trebgaster "Obernärrin" Melanie Lein.

"Rondo Promillos" wieder dabei

Wie zum 31. Fasching wird DJ Jörg wieder richtig einheizen und für ordentliche Stimmung sorgen. Durch das Programm lotsen die Stimmungskanonen "Rüdiger & Jean Jacques". Mit dabei sind selbstverständlich die grandiosen "Rondo Promillos", die seit dem ersten Trechetzer Fasching mit von der Partie sind. Nächste Woche gehen sie extra ins Trainingslager in die Türkei, um dort hart an ihrer Performance zu arbeiten und sich den letzten Schliff zu holen. Als Gäste mit bezaubernden Showeinlagen konnten neben den mittlerweile in Trebgast bekannten "ManiaX" zusätzlich die "Flößerhexen" - beide von den Mainleuser "Parkettfegern" - für den Fasching gewonnen werden.

Die Gäste können sich am 23. Februar wieder auf einen großen Partybereich mit Barbetrieb und ganz viel Gaudi freuen. Auch für das leibliche Wohl wird wieder gesorgt. Einlass ist ab 19 Uhr.

Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass die Sitzplatzkarten nur am Samstag, 2. Februar, von 10 bis 11 Uhr im TSV-Sportheim erworben werden können. Stehplätze gibt es noch an der Abendkasse. hd