Trebgaster Siedler feiern

Die Siedlergemeinschaft Trebgast ist ein fester Bestandteil des örtlichen Vereinslebens, ihre Mitglieder sind eine immer hilfsbereite und gesellige Familie. Das ganze Jahr über halten sie ihr Grundstück und ihr Siedlerheim hinter dem ehemaligen Bahnhof in Ordnung. Jeweils am zweiten Samstag im August bauen die Siedler ihre Zelte auf und feiern ihre Siedler-Kerwa, dieses Jahr bereits zum 35. Mal.

Die Siedlerkerwa ist noch eines der wenigen Feste, bei dem man im familiären Kreis gemütlich beisammensitzen und sich in Ruhe über das aktuelle Tagesgeschehen unterhalten und austauschen oder sich einfach an früher erinnern kann. Nachmittags beim Kaffeeklatsch mit einer großen Auswahl an selbst gebackenen Kuchen und Torten; später bei Spezialitäten vom Grill, Schmalzbroten, Käsestangen und "Siedlerbund-Fisch-Laabla".

Erstmals Kinderflohmarkt

Erstmals findet heuer von 14 bis 17.30 Uhr ein Kinderflohmarkt statt. Alle Kinder werden dazu eingeladen, ihre aussortierten Spielsachen, Bücher und anderes zu verkaufen oder zu tauschen. Ausstellungstische werden zur Verfügung gestellt. Gebühren werden nicht erhoben.

Ab 18 Uhr sorgt dann die Gruppe "Frankenbauer" für musikalische Unterhaltung. Die Siedlergemeinschaft lädt die Trebgaster Bevölkerung und alle weiteren Gäste am Samstag recht herzlich ein, gemeinsam und miteinander - abseits des Alltags - einige unbeschwerte Stunden zu verbringen. hd