Trebgaster Grundschüler gewinnen Fußballturnier

T-Shirts für die Sieger



16 Mannschaften aus den Grundschulen des Landkreises haben sich an dem Fußball-Turnier beteiligt, das der Arbeitskreis "Sport" veranstaltet hat. Die Vorrundenspiele fanden in den Dreifachturnhallen in Neudrossenfeld und Neuenmarkt statt, die Endrunde in Neuenmarkt.Das Turnier gewann die Grundschule aus Trebgast, die im Endspiel die Kulmbacher Pestalozzischule mit 2:1 bezwang. Die Pestalozzischule ging durch ein Tor von Michael Rausch in Führung, ehe Fabian Wesser der Ausgleich und kurz vor Schluss der Siegtreffer gelang.Der 3. Platz ging an die Grundschule Neuenmarkt-Wirsberg, die Mainleus mit 2:0 besiegte. Die weiteren Platzierungen: 5. Stadtsteinach. 6. Thurnau. 7. Kasendorf. 8. Max-Hundt-Schule.Die Begegnungen wurden von den Schiedsrichtern Günther Burzer und Rudi Fortwängler souverän geleitet. Das siegreiche Team aus Trebgast erhielt von der Sparkasse Kulmbach-Kronach T-Shirts . Der Zweit- und Drittplatzierte bekam Bälle des Bayerischen Fußballverbandes. An der Siegerehrung nahmen auch Landrat Klaus Peter Söllner und Bürgermeister Siegfried Decker als Vertreter des Schulverbandes sowie Rektor Mathias Liebig teilt.