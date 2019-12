"Trebgaster Bürgergemeinschaft" tritt an

Gemunkelt wurde darüber schon einige Zeit. Jetzt ist es Gewissheit: Die kommunalpolitische Landschaft in Trebgast ist um eine Gruppierung reicher. Die "Trebgaster Bürgergemeinschaft" (TBG) wird ab Januar erstmals um Stimmen werben, um bei der Kommunalwahl im März 2020 möglichst viele Sitze im neuen Gemeinderat zu erringen und dort "frische Ideen und Vorstellungen einzubringen, ohne dabei den wirtschaftlichen Fokus aus den Augen zu verlieren".

Die Nominierungsversammlung, bei der die im November besprochene und jetzt vorgeschlagene Liste ohne Änderungen einstimmig bestätigt und verabschiedet wurde, war keine Wahlkampfveranstaltung.

"Wir haben uns dafür entschieden, ab Mitte Januar bei Rundgängen vor Ort das Gespräch mit interessierten Bürgern zu suchen, bei denen wir unsere Vorstellungen darlegen und genau zuhören wollen, wo sie der Schuh drückt", gab Thomas Hahn die Marschroute vor. Der 51-jährige Versicherungsmakler ist der Sprecher der neuen Gruppierung und führt gleichzeitig die Liste mit den weiteren 16 Kandidatinnen und Kandidaten an.

Mehr Freizeitangebote

"Wir werden eine Erhöhung des Freizeitangebotes rund um das Badesee-Areal ansprechen, und ein besonderes Auge auf den Hochwasserschutz in Waizendorf und Trebgast werfen. Neben den anstehenden Aufgaben in der Bahnhofstraße und dem Steinhauerplatz dürfen wir uns einer behutsamen baulichen Entwicklung in den Orten nicht verschließen, um Kita und Schule am Leben zu erhalten. Weitere Schwerpunkte liegen auf der Instandhaltung der Infrastruktur, insbesondere auch der Fußwege und des Radwegebaus", listete Thomas Hahn einige der Themen auf, die nach Ansicht der Gruppierung angepackt werden müssen.

Kommunaler Klimaschutz

Die Gemeinde müsse sich die Frage stellen, was vor dem Hintergrund des Klimawandels auf kommunaler Ebene getan werden könne, und ausloten, ob auch in Trebgast eine Nahwärmeversorgung realisierbar wäre. "Mit unserer Liste ist es uns gelungen, engagierte Mitstreiter aller Altersschichten zu gewinnen, die bisher bereits viele Impulse in die Gemeindearbeit eingebracht haben und sich auch künftig mit einbringen wollen." Die TBG werde keinen Bürgermeisterkandidaten unterstützen.

"Dabei handelt es sich um eine reine Persönlichkeitswahl, die jeder mit sich selbst ausmachen muss", erklärte Thomas Hahn dazu. Jetzt gehe es erst einmal darum, 50 Unterstützer für die Liste zu finden. So viele sind notwendig, um auf den Stimmzettel zu kommen.

Die Unterschriften dazu können nur in der Verwaltungsgemeinschaft Trebgast geleistet werden. Die Verwaltung wird dafür zusätzliche Öffnungszeiten anbieten. Mitzubringen ist ein Ausweisdokument, da jeder Bürger nur eine Liste unterstützen kann.

Einer der Initiatoren für eine neue, unabhängige Wählergruppe war Gemeinderat Emil Lauterbach, der im November seinen Austritt aus der bisherigen CSU/NWG-Fraktion erklärt hatte. Er war das Gesicht und "Frontman" der NWG und ist als langjähriger Gemeinderat bestens mit der Kommunalpolitik vertraut. Lauterbach gehörte der NWG seit ihrer Gründung 1984 an. Seit dieser Zeit gibt es auch die gemeinsame Fraktion mit der CSU.

Unstimmigkeiten

Er wurde 1996 in den Gemeinderat gewählt, dem er bis heute angehört. Bereits seit einiger Zeit war Lauterbach mit dem Auftreten der CSU-Führung nicht mehr einverstanden. "Das Verständnis untereinander war mit meiner Vorstellung über eine partnerschaftliche Zusammenarbeit nicht mehr vereinbar. Wenn man etwas bewegen will, muss man auch miteinander reden", begründete er seinen Schritt.

Mit ausschlaggebend sei für ihn gewesen, dass der CSU-Vorstand auch dann nicht reagierte, als einer ihrer Gemeinderäte im September eine "Dauerentschuldigung" für die Sitzungen bis zum Jahresende abgab.