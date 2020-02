Travestie auf dem Dorf mit "Jacky und Mara"

Passend zur fünften Jahreszeit geht es bei den Kirchehrenbacher Kulturwochen am Freitag, 21. Februar, bunt zur Sache: Die fränkischen Travestie-Künstler "Jacky und Mara" stehen in den Startlöchern - und machen das Gasthaus Sponsel kurzerhand zur Show-Bühne. Die Faschingszeit geht auch an "Jacky Dumée" und "Miss Mara" nicht vorbei: Die Travestiekünstler wollen sich in ihre schillerndsten Outfits werfen, ihr glamourösestes Make-Up auflegen und ihr Publikum mit in die Welt des Varieté und Verkleidens nehmen. Von Parodie, Komik und Gesang bis hin zu Wortspielen, derben Witzen und kleinen Spitzen gegen die eigenen Gäste: Bei diesem Abend soll kein Auge trocken bleiben. Einlass: 18 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr, Eintritt 19,50 Euro, Infos und Kartenvorverkauf im Gasthaus Sponsel in Kirchehrenbach oder über www.frankentipps.de. red