Traumwelten im Zirkus

Am Sonntag, 1. Juli, präsentieren die jungen Artisten des Zirkus Giovanni ihr Sommerprogramm in zwei Shows . Der Eintritt ist jeweils frei. Um 14 Uhr entführen die Teilnehmer des Kindertrainings die Zuschauer in die geheimnisvolle Welt der Träume. Im Abendprogramm zeigt um 18 Uhr die Teenie- und Jugendgruppe des Zirkus die Persiflage "Hollywood" - eine verrückte Reise durch die amerikanische Traumfabrik. Veranstaltungsort ist das Zirkuszelt des Zirkus Giovanni am Teufelsgraben (Jakobsplatz 15).