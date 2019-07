Traumstart für Ludwigsstadt und Wolfersgrün - Aufsteiger Theisenort punktet

Mit einem Erfolgserlebnis starteten der TSV Ludwigsstadt und der SV Wolfers-/Neuengrün in die Kreisliga. Aufsteiger Theisenort hatte Absteiger Kleintettau am Rande der Niederlage. TSF Theisenort - ASV Kleintettau 1:1 (0:1)

Trotz der Temperaturen und dem harten Geläuf hatte die Begegnung einen ordentlichen Unterhaltungswert. Den ersten gefährlichen Angriff (2.) der TSF beantworteten die Gäste mit einem Pfostenschuss von Gassama, der auch das 0:1 (20.) erzielte und die TSF-Abwehr anfangs gut beschäftigte. Das ließ aber schnell nach. Nach der Trinkpause bekam Theisenort Oberwasser, erarbeitete sich ein Chancenplus und hatte mehrfach den Ausgleich auf dem Fuß. Vrtkovski hätte nach einem schnell ausgeführten Freistoß erhöhen können, verfehlte jedoch knapp das Tor. Pülz setzte im Gegenzug einen Freistoß aus 25 Metern ans Lattenkreuz.

Im zweiten Durchgang presste der Gast hoch und setzte Theisenort schon beim Aufbauspiel unter Druck. Diesen gelangen aber dennoch viele Befreiungsspielzüge mit Chancen zum längst fälligen Ausgleich, dem die Gastgeber wesentlich näher waren als die Gäste einem weiteren Treffer. In der 78. Minute war Sari mit dem Kopf gegen den Lauf von Torwart Fröba erfolgreich. Nach dem Ausgleich und einer Gelb-Roten Karte gegen Gästespieler Cont erwachte der ASV aus seinem Verwaltungsmodus und kam wieder besser ins Spiel. Die klareren Einschussmöglichkeiten blieben jedoch auf Seiten der TSF. Gäste-Torwart Fröba verhinderte in der Schlussminute mit einer weiteren Glanztat gegen einen Kopfball von Betz nach einer Ecke eine Niederlage des ASV. jf Tore: 0:1 Gassama (20.), 1:1 Sari (78.) / SR: Tobias Leicht.

TSV Ludwigsstadt - TSV Weißenbrunn 3:1 (1:0)

Nach drei Minuten entwischte Torjäger Fischbach seinen Bewachern Bauer und Krauß und vollendete souverän zum frühen 1:0 (3.). In der Folge kamen die Gäste etwas besser ins Spiel, ihre Angriffe stellten Torwart Sieber aber nicht vor Probleme. Nach dem Seitenwechsel zirkelte Wäcker einen Freistoß knapp am Tor vorbei. Nach knapp einer Stunde dann ein Hoffnungsschimmer bei den Bierbrauern, als Bauer den Ausgleich erzielte (59.). Fortan begann die Heimelf mit ihrer Schlussoffensive und Fischbach stellte abermals sein Gespür als Torjäger unter Beweis und staubte zum 2:1 ab (70.). Nur wenig später dann die Entscheidung: Lukas Wäcker jagte einen Freistoß aus rund 30 Metern in den Winkel (74.) - Traumtor! jz Tore: 1:0 Fischbach (3.) 1:1 Bauer (59.) 2:1 Fischbach (70.) 3:1 Wäcker (74.) / SR: Maximilian Stöckl (Bad Steben). S V W'/Neuengrün - FC Marktgraitz 2:0 (1:0)

Nach einem anfänglich ausgeglichenen Spiel hatten die "Wölfe" die größeren Spielanteile und besseren Torchancen. Nachdem ein Freistoß knapp am Tor vorbei geflogen war (10.), rettete erst der Pfosten die Gäste (16.) und dann Torwart Lauterbach (21.). De Jesus Sabino erzielte mit einem direkt verwandelten Freistoß folgerichtig das 1:0 (25.). Außer jeweils zwei Kopfbällen in beiden Halbzeiten, die die Gäste übers Tor setzten, war von ihnen nicht viel zu sehen. Nach einer Stunde hatte die Heimelf das ruppig geführte Spiel fest im Griff und viele Möglichkeiten, doch der starke Torwart Lauterbach verhinderte eine weitaus höhere Führung. In der Nachspielzeit schloss Bilek einen schön vorgetragenen Konter zum 2:0 ab. gb Tore: 1:0 De Jesus Sabino (25.), 2:0 Bilek (90.+5) / SR: Georg Kaiser.