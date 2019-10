Die Volkshochschule Kronach bietet mit Carolin Stey den Kurs "Traumreisen" für Kinder der 1. bis 4. Klasse an. In einer angenehmen Atmosphäre werden die Kinder durch das Erzählen einer Traumreise in ihre eigene Fantasiewelt entführt. Im Anschluss an die Geschichte haben die Kinder die Möglichkeit, ihre eigene Fantasie durch kreatives Gestalten auszudrücken. Bitte bequeme Bekleidung, Turnschuhe, eine Decke und ein Kissen mitbringen. Der Kurs findet am Mittwoch, 30. Oktober, von 14.30 bis 16.30 Uhr im Haus des Gastes, Klöppelschule 4, (Seiteneingang), Nordhalben statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, Telefon 09261/6060-0 oder unter www.vhs-kronach.de. Bitte Alter bei der Anmeldung angeben. red