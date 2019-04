Traumreisen für Kinder bei der VHS

Die Volkshochschule bietet den Kurs Traumreisen für Kinder der 1. bis 4. Klasse an. Der Kurs findet am Mittwoch, 17. April, von 14.30 bis 16.30 Uhr im Haus des Gastes, statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt unter Telefon 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red