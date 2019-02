Traumhafte Lesung

Der Schauspieler Martin Maecker, Ensemblemitglied am Theater Erlangen, erinnert sich am Donnerstag, 14. Februar, beim "Tresenlesen" im Stadtmuseum Erlangen an seine wahren und erlogenen Träume und verrät, was sie bedeuten. Bei einem Gang durch das Museum übt er sich in der Kunst des Klarträumens und gibt Tipps, wie man seine Traumerlebnisse selbst in die Hand nehmen kann. Der Eintritt ist frei. Foto: J. Jasenowski