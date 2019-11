Traumhafte Impressionen aus dem Oberland

Seit 2015 legt die Raiffeisenbank Oberland einen eigenen Heimatkalender auf, der immer sehr gut bei den Mitgliedern und Kunden ankommt. Die aktuelle Auflage entstand in Zusammenarbeit zwischen den Vorständen Ralph Goller sowie Peter Girndt von der Raiffeisenbank Oberland, Hartmut Fischert und Michael Schramm sowie Tina Heise erstellt.

Der Kalender zeigt zwölf Bilder, die ausschließlich im Kulmbacher Oberland aufgenommen worden sind. In diesem Jahr sind zu sehen: der Winter auf dem Schnebeser Knock (Foto von Johanna Wunner), Winter in Hohenberg/St.Josef-Kirche (Claudia Meisel), Winterlandschaft mit Blick auf Enchenreuth (Hartmut Fischer), Kapelle in Hinterrehberg (Hartmut Fischer), Ferienhof Kosertal (Hartmut Fischer), Weißensteinturm bei Stammbach (Hartmut Fischer), Hübnersmühle am Mühlenweg (Sonja Beck), Altes Dorfschulhaus in Heinersreuth (Hartmut Fischer), Waldschänke im Steinachtal (Hartmut Fischer), Schübelsmühle am Mühlenerg (Hartmut Fischer), Gedenkstein bei Köstenberg (Johanna Wunner) und die Dreifaltigkeitskirche in Presseck zur Weihnachtszeit (Johanna Wunner).

"Auch in diesem Jahr wird der Kalender in allen Geschäftsstellen der Raiffeisenbank Oberland kostenlos an die Mitglieder und Kunden ausgegeben", sagte Vorstandsvorsitzender Ralph Goller. Wer gerne durch das Oberland streift, kann Fotos für die Auflage 2021 bei der Raiffeisenbank in Marktleugast einreichen. kpw