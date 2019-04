Traumgarten soll entstehen

Das Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach weist auf neue Angebote hin. Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich: online unter www. ubiz.de oder www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter der Rufnummer 09529/92220. 1. Tiere in Schachteln am Ubiz: Kindern ab sechs Jahren stellt Hans Meyer am Mittwoch, 24. April, von 10 bis 11.30 Uhr seinen spannenden und ungewöhnlichen Mini-Zoo vor; das sind vielfältige heimische Präparate von Tieren aller Art.

2. Wie geht es nach dem Diesel weiter? Der großen Verunsicherung bei Autobesitzern nach der Dieselbetrugsaffäre und der Frage, wie kann die Mobilität in Zukunft aussehen, begegnet Bernd Sluka am Freitag, 26. April, von 18 bis 20 Uhr mit seinem Vortrag über die Diskussion um drohende Fahrverbote, derzeit angebotene Fahrzeugtechnik und die Entscheidungsfindung beim Autokauf.

3. Planung eines Traumgartens: Das Seminar von Moira Scholz am Samstag, 27. April, von 9 bis 17 Uhr richtet sich an Interessierte, die Unterstützung bei der richtigen Auswahl an Gehölzen, Stauden und Gräsern für ihre Gartenplanung suchen. Die Referentin erklärt Grundlagen der Pflanzenverwendung inklusive Hilfestellung bei ihrem eigenen Pflanzplan. Mitzubringen: Plan des Gartens im Maßstab 1:100, besser 1:50 und Fotos (gedruckt, Laptop). ft