Traumgarten soll entstehen

Das Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach weist auf seine neuen Veranstaltungen hin. Es ist stets Anmeldung erforderlich, Telefon 09529/922210.



1. Eine naturkundliche Wanderung führt durch den Böhlgrund. Andreas Kiraly zeigt am Sonntag, 29. April, von 9.30 bis 12 Uhr die Besonderheiten im Naturwaldreservat. Der Treffpunkt ist auf dem Wanderparkplatz am Anfang des Böhlgrundes in Zell.



2. Eine Kräuterführung rund ums Schloss Oberschwappach ist am Samstag, 28. April, von 14 bis 17 Uhr geplant. Elisabeth Schertel startet mit den Teilnehmern in das neue Kräuterjahr. Bei der Führung lernt man die frischen Wildkräuter am Wegesrand kennen und wird in die vielfältige Verwendung eingeführt.



3. "Aufgepasst beim Neubau!" lautet das Thema einer weiteren Veranstaltung, in der es um den Hausbau geht.

Andreas Binder stellt in seinem Vortrag am Donnerstag, 3. Mai, von 19 bis 21.15 Uhr die wichtigsten Grundlagen vor. Er vergleicht die verschiedenen Arten des Bauens. Es geht zum Beispiel um die Bodenplattendämmsysteme, baubiologische Bauteile und das Phänomen des immer häufiger vorkommenden Foggings. Auch mögliche staatliche Förderungen bei den Neubauten werden aufgezeigt.



4. Über Beikost als den ersten Brei für Kinder informiert Melanie Weber an zwei Montagen ab 7. Mai, jeweils von 10 bis 11.30 Uhr. Sie erläutert, wann der richtige Zeitpunkt ist, mit der Beikost des Babys zu beginnen. Sie stellt geeignete Lebensmittel vor.



5. Die Planung des eigenen Traumgartens will das Umweltbildungszentrum mit einer Veranstaltung ermöglichen. Der Hausgarten ist das "grüne Wohnzimmer" für die Familie. Um Gartenbesitzern bei der Neuanlage oder Umgestaltung älterer Gärten Hilfestellung zu geben, werden am Wochenende des 11./12. Mai in einem Workshop gemeinsam mit der Gartenarchitekten Moira Scholz Grundlagen für eine Gestaltung erarbeitet. Folgende Punkte werden behandelt: Raumaufteilung, Höhenabwicklung sowie Wegeführung, Materialwahl, Pflanzung, Terrasse, Pergola, Teich, Gemüsegarten und Obstwiese. red