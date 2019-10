Traumgärten in Holland und im Münsterland können auf einer Vier-Tage-Fahrt des Kreisverbandes Coburg für Gartenbau und Landespflege besichtigt werden. Die Busfahrt findet vom 15. bis 18. Juni 2020 statt. Auf dem Programm stehen der Kreislehrgarten Steinfurt, die Tuinen von Appeltern (der größte Ideenpark der Niederlande), der Privatgarten der Familie Verheggen sowie der Rosenhof in Lottum. Am letzten Tag ist noch ein Besuch der stilvollen Gartenanlage "De Herrenhof" in der Nähe von Maastricht vorgesehen. Ein Flyer mit den wesentlichen Informationen zur Fahrt kann bei der Geschäftsstelle des Kreisverbandes unter der Telefonnummer 09561/5144410 angefordert werden. red