Traumata bei Kindern verhindern

Anhaltende seelische Verletzungen, sogenannte Traumata, bei Kindern und mögliche Ursachen dafür - das ist am Donnerstag, 11. April, um 19.30 Uhr, Thema eines Infoabends an der Volkshochschule Erlangen (Friedrichstraße 19, Großer Saal). Die Diplom-Psychologin Jutta Todt erläutert an diesem Abend, dass keineswegs nur frühe Verluste, Gewalterfahrung oder Ähnliches schwere seelische Schäden auszulösen vermögen. Selbst ein Sturz oder ein Bloßstellen genügt hierfür. Wird dies nicht erkannt bzw. frühzeitig behandelt, drohen posttraumatische Belastungsreaktionen wie immer wieder auftretende Ängste oder bedrückende Erinnerungen. Der Eintritt ist frei. red