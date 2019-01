Traum-Duo mit drei Ohren

Kein Zweifel, schon beim flüchtigen Anschauen wird sofort klar, dass dieses süße Kaninchen-Pärchen etwas Besonderes ist! Denn Bounty, der blaugraue Hasenmann, hat nur einen Löffel! Er ist ein waschechter Einohr-Hase!

Es handelt sich hierbei allerdings nicht um einen genetischen Defekt, vielmehr wurde dem Kleinen gleich nach der Geburt das Öhrchen von seiner Mami versehentlich abgebissen. Das Ganze ist natürlich lange her und längst verheilt und Bounty hat sich zu einem fröhlichen und pumperlgesunden Rammler entwickelt. Das fehlende Ohr ist nur ein Schönheitsfehler, wenn man das überhaupt so nennen mag. "Für uns macht es Bounty zu etwas ganz Besonderem!", so Katrin Meserth vom Tierheim Kronach, das ein liebenvolles Zuhause für die beiden Kaninchen sucht.

Bounty wuchs zusammen mit seiner Schwester Oreo (schwarz-weiß) auf. Vor kurzem wurden die beiden aus beruflichen Gründen im Tierheim abgegeben. Wer Bounty und Oreo ein bisschen beobachtet, dem wird sofort klar, dass es sich hier um die ganz große Liebe handelt. Die beiden Häschen sitzen fast immer nebeneinander, sie machen alles gemeinsam, sie kuscheln miteinander, sie putzen und lecken sich gegenseitig. Katrin Meserth: "Niemals könnten wir dieses Dream-Team trennen! Und daher suchen wir ein Zuhause, in dem die beiden für immer zusammenbleiben dürfen."

Bounty und Oreo sind zutraulich, fassen nach kurzer anfänglicher Schüchternheit schnell Vertrauen, sie sind absolut lieb, gutmütig und einfach sympathisch. Sie machen überhaupt keine Probleme. Sogar ihr Gehege halten sie absolut sauber. Sie haben ein Toiletten-Eck, um ihren "Wohnbereich" nicht zu verschmutzen und sie buddeln im Gegensatz zu anderen Kaninchen fast gar nicht, weshalb ihr Gehege fast immer "wie geleckt" aussieht.

Für dieses sympathische Hasen-Duo wünscht sich das Tierheim ein liebevolles Zuhause in einem großen Gehege und verantwortungsbewusste Menschen mit genügend Zeit fürs regelmäßige Ausmisten, Ansprache und Streicheleinheiten. Kinder sollten kein Problem sein, doch sollten kleine Kinder nur unter Aufsicht der Eltern Umgang mit den Mümmelmännern haben.

Wer diesem tollen Dream-Team eine liebevolle neue Heimat geben kann, melde sich bitte beim Tierheim Kronach unter Tel. 09261/20111. red