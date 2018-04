Traum-Allee nimmt Form an

Premiere bei "Kronach leuchtet"



hs



"Wir lieben Kronach" - so heißt das Motto für 2018 beim Kronacher "Mädchen-Café". Unter Leitung des Arbeitskreises "Familienfreundliches Kronach" und in Zusammenarbeit mit der Kronacher Volkshochschule stehen Ideen, Wünsche und Anregungen von Kronacher Schülerinnen im Focus der Aktivitäten. Einige Veranstaltungen - wie die U16-Party, Tierbetreuung und weitere Freizeitangebote - konnten so in den vergangenen drei Jahren seit der Gründung bereits gemeinsam organisiert werden.Im Mittelpunkt der Aktivitäten steht jedoch der "Lieblingsplatz" an der Kronach-Allee, den die Schülerinnen nach einem aufwendigen demokratischen Entscheidungsprozess ausgewählt hatten. Erstmalig belebt wurde der Platz im vergangenen Jahr anlässlich des Lichtevents "Kronach leuchtet". Hier gestalteten die Mädchen für einen Abend eine wunderschöne Traum-Allee, die fachmännisch illuminiert den Rahmen für eine große Open-Air-Party bot. Daraufhin entschied der Kronacher Stadtrat, Mittel für die Gestaltung einzustellen. Vereinbart wurde, dass die Schülerinnen einen Plan zur Gestaltung präsentieren, anhand dessen der Kronacher Bauhof die Gestaltung übernimmt. Das ist nun so weit! Verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten wurden von der Kronacherin Rosi Ross bereits designt. Diese Entwurfsskizzen bilden die Grundlage der Diskussion und Bewertung. Ortsbildprägende Elemente werden dabei eine individuelle Überdachung, diverse Blühpflanzen und verschiedene Sitzmöglichkeiten - unter anderem in Form einer Lucas-Cranach-Schlange - sein. Ein bis zwei kleinere Sportmöglichkeiten und stylische Liegen können beim Treffen des "Mädchen-Cafés" ausgewählt werden. Das Projekt wird über das Programm "Demokratie leben" des Bundesfamilienministeriums gefördert. Daher folgen alle Abstimmungen und Entscheidungen im "Mädchen-Café" demokratischen Richtlinien (Infos: www.junges-Kronach.de ).Das Mädchen-Café lädt zum nächsten Treffen am heutigen Mittwoch, 11. April, in die Lounge des "Cafés Kitsch". Beginn ist um 17 Uhr. Schülerinnen ab der 6. Klasse sind herzlich eingeladen, dabei zu sein und mitzuentscheiden.