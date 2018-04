Trauer um Walter Hauck

Am 4. April ist der im März verstorbene ehemalige Rektor Walter Hauck in der Gemeinde Igensdorf beigesetzt worden. Seit 1957 war er Mitglied des Bayerischen Lehrer-und Lehrerinnenverbandes (BLLV), Kreisverband (KV) Ebermannstadt.

Von 1974 bis 1985 leitete er zusammen mit Hans Peter Thiel den Kreisverband Gräfenberg, den dann Thiel bis 2004 auf Wunsch von Hauck allein weiterführte. 2004 wurde der KV Gräfenberg dem KV Ebermannstadt zugeordnet. Hauck ließ sich ursprünglich in Triesdorf zum landwirtschaftlichen Berufsschullehrer ausbilden. Später absolvierte er eine Zusatzausbildung zum Volksschullehrer und landete an der einklassigen Volksschule in Dachstadt (Gemeinde Igensdorf). Im Rahmen der Schulreform kam er 1972 nach Gräfenberg und später nach Igensdorf.

In Stöckach baute das Ehepaar Hauck ein Eigenheim. Der vielseitige Lehrer Hauck engagierte sich sowohl in der politischen als auch in der Kirchengemeinde. 1978 bis 1984 war er Mitglied des Gemeinderats Igensdorf und vertrat die Interessen der Schule im Schulverbandsausschuss. Er ging als Rektor der Grundschule Igensdorf in Pension.

Die letzten Lebensjahre verbrachte er aus gesundheitlichen Gründen in einer Seniorenresidenz in Eckental. Die Sängergemeinschaft Stöckach-Lindelberg sowie der Posaunenchor erwiesen ihrem Mitglied die letzte Ehre. Kollegen, das Gemeindeoberhaupt, ehemalige Schüler und viele Bekannte aus den verschiedenen Orten begleiteten die Urne zur letzten Ruhestätte.