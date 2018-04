Trauer um Sternenkinder

Sternenkinder werden sie oft genannt, Kinder, die vor, während oder kurz nach ihrer Geburt gestorben sind. Die in den vergangenen Monaten verstorbenen Kinder, deren Mütter im Klinikum betreut wurden, werden am Freitag, 27. April, gemeinsam in der Grabstätte am Möbiusband auf dem Friedhof bestattet. Um 15 Uhr findet in der Trauerhalle der Gedenkgottesdienst statt. Dazu sind alle Eltern, Familien und Freunde eingeladen, aber auch alle anderen, die um ein Sternenkind trauern und deren Trauer keinen festen Ort hat. Gerne dürfen Blumen mitgebracht werden oder kleinere Dinge zum Verbleib auf dem Grab. Den Gottesdienst gestalten evangelische und katholische Klinikseelsorger, Mitglieder der Selbsthilfegruppe "Sternenkinder", eine Mitarbeiterin der Schwangerenberatung des Diakonischen Werkes und die Bestatterin Gabriele Kahl gemeinsam mit Mitarbeitern des Friedhofs. Nach der Beisetzung kann man Kontakt zur Selbsthilfegruppe "Sternenkinder" aufnehmen. Die Selbsthilfegruppe ist auch mobil unter 0151/26217284 erreichbar. red