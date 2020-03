Trauer um Pfarrer Goller

Plötzlich und völlig unerwartet verstarb am 15. März im Alter von nur 46 Jahren der aus Forchheim-Kersbach stammende Priester Markus Goller, Pfarrer von Christkönig Fürth und St. Marien Burgfarrnbach, Leitender Pfarrer des Seelsorgebereiches Fürth-Stadt und Geistlicher Beirat der Ackermann-Gemeinde im Erzbistum Bamberg.

2007 wurde Goller in Bamberg zum Priester geweiht und feierte in seinem Heimatort Kersbach Primiz. Er war nach seiner Priesterweihe in Lichtenfels und Kronach als Kaplan tätig. Markus Goller war seit 2010 Pfarrer in Christkönig und St. Marien, Administrator der Pfarrei Unsere Liebe Frau und einige Zeit auch Seelsorger in Heilig Geist Veitsbronn. Seit 2019 war er Leitender Pfarrer des Seelsorgebereiches Fürth-Stadt.

Die Pfarrei Christkönig übernahm er in Zeiten des Umbruchs und Umbaus, den er wesentlich mitgestaltete. Er engagierte sich in der Ackermann-Gemeinde der Diözese, rief die Gesamtkirchengemeinde Katholisches Dekanat Fürth ins Leben und war Zweiter Vorsitzender des Sudetendeutschen Priesterwerks. Eine besondere Liebe verband ihn mit Böhmen, wo die Wurzeln seiner Familien liegen. Sehr am Herzen lag ihm die Kirchen- und Orgelmusik, die er förderte und sehr schätzte.

Msgr. Dieter Olbrich von der Bundesführung der Ackermann-Gemeinde zeigt sich wie die Verantwortlichen im Erzbistum Bamberg betroffen vom plötzlichen Tod Gollers. "Seit seiner Priesterweihe begleitet Markus sein Primizspruch ,Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade'", erinnert sich Olbrich, "so ging er mit Hoffnung, mit großem Mut und voller Erwartung die vielfältigen Herausforderungen an, die in der Pfarrei und in seinem ehrenamtlichen Engagement vor ihm standen." red