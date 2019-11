Trauer um Peter Göller

Der ehemalige langjährige Landesligaspieler und Trainer Peter Göller ist im Alter von 60 Jahren verstorben. Dies meldet unser Partnerportal www.anpfiff.info. Der gebürtige Bamberger begann seine lange fußballerische Laufbahn beim FC Wacker Bamberg. Dann wechselte der offensive Mittelfeldmann zum SC Reichmannsdorf. Bei den Steigerwäldern, aber auch bei den folgenden Stationen ASV Gaustadt und FC Sand kickte der ehemalige Industriekaufmann höherklassig und war stets torgefährlich. Beim FC Sand vollzog er den Einstieg in das Trainergeschäft. Auch auf diesem Gebiet war er erfolgreich tätig. So zum Beispiel beim FC 08 Zeil. Dort schaffte er mit seiner Mannschaft den Aufstieg von der Bezirksliga in die Bezirksoberliga. Zuletzt lebte Peter Göller in Haßfurt. Wenn er in den letzten Jahren nicht mehr als Trainer tätig war, so ist der Fußball doch seine große Leidenschaft geblieben. Dabei pflegte er viele Bekannt- und Freundschaften. df