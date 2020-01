Trauer um Max Fischer

Die Neustadter Leichtathletik-Legende Max Fischer ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 90 Jahren in einem Pflegeheim in Sonneberg. Mehr als drei Jahrzehnte war er Cheftrainer beim VfL Neustadt und feierte mit zahlreichen Athleten herausragende Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene. Er selbst gehörte zu seiner aktiven Zeit in seiner Altersklasse zu den besten 400-Meter-Läufern der Welt. Über die Hürden-Distanz wurde er Vize-Weltmeister und Europameister.

Zweimal erhielt er die Stadtmedaille in Gold, Silber vom Deutschen Leichtathletikverband und Gold mit Kranz vom Bayerischen. Bis 1954 war Fischer bei seinem Vater als Puppenkopf-Maler beschäftigt, ehe er bis zu seiner Rente eine Festanstellung im Siemenswerk Neustadt bekam. oph