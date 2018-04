Trauer um Marie Jo Volpatti

Gemeinderat und Partnerschaftskomitee Nüdlingen - Saint Marcel trauern um Marie-Jo Volpatti, die Gattin des Bürgermeisters Gérard Volpatti aus Saint Marcel. Vor Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung gedachten Bürgermeister Harald Hofmann und der Gemeinderat Marie-Jo Volpatti. Sie habe sich stets in vorbildlicher und wertvoller Weise um die Festigung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Nüdlingen und Saint Marcel engagiert, sagte Bürgermeister Harald Hofmann. Bei der 20-Jahr-Feier der Städtepartnerschaft war sie im vergangenen Jahr, trotz ihrer schweren Krankheit, an der Seite ihres Ehemanns in Nüdlingen dabei. "Wir werden ihr ein ehrendes Gedenken bewahren", schloss Nüdlingens Bürgermeister.



Bauangelegenheiten

Ein Bauvorhaben in der Altenbergstraße in Haard wurde im Gemeinderat nochmals zur Diskussion gestellt, nachdem zunächst Befreiungen im Hinblick auf die Geschossigkeit, die Dachneigung und die Dachfarbe erteilt worden waren. Wegen der besonderen topographischen Lage entschied nun der Gemeinderat einstimmig, dass das Bauvorhaben in der dargestellten Sicht nicht störend ist. Die Befreiung im Hinblick auf die Geländeveränderung wurde erteilt.

Im Rahmen der Ratssitzung gab es auch eine Nachbesprechung der Bürgerversammlungen in Haard und Nüdlingen Ende März. Wesentliche Wortmeldungen wurden besprochen. Es wurden jedoch keine Anträge gestellt, die vom Gemeinderat zu bearbeiten waren. ksta