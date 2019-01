Trauer um Herbert Lauer

Das Gymnasium Alexandrinum gedenkt seines langjährigen Lehrers und Schulleiters, Herbert Lauer, der am 13. Januar im Alter von 88 Jahren in Coburg verstorben ist.

Das Alexandrinum war "seine" Schule, der er fast 40 Jahre lang angehörte. Daran erinnert der derzeitige Schulleiter, Herbert Brunner, in seinem Nachruf. Ein Vierteljahrhundert gehörte Herbert Lauer dem Direktorat in den verschiedensten Funktionen an.

Schon früh habe der begeisterte und zugleich begeisternde Mathematiker und Physiker durch seine überdurchschnittlichen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht, so Brunner: So wurde Herbert Lauer nur wenige Jahre nach seiner Anstellung Fachbetreuer in Mathematik und Physik, gleich im Anschluss der erste Mitarbeiter im Direktorat am Alexandrinum. Nach weiteren sechs Jahren als Ständiger Stellvertreter stieg Lauer 1987 schließlich zum Schulleiter auf, ein Amt, das er bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand 1994 ausübte.

In dieser Zeit habe er "unermüdlich und maßgeblich die innere Entwicklung der Schule" auf den Weg gebracht und zudem den Aus- und Umbau des Alexandrinums verantwortet: Die Schule führte die Koedukation ein und ermöglichte so erstmals in der Region auch Jungen den Besuch der sozialwissenschaftlichen Ausbildungsrichtung, und der Verwaltungstrakt sowie vor allem die Fachräume für die Naturwissenschaften wurden den Erfordernissen der Zeit entsprechend gestaltet.

Dass bei der Trauerfeier für den Verstorbenen auch zahlreiche ehemalige Schüler anwesend waren, zeuge von der großen Wertschätzung, die Herbert Lauer weit über den aktiven Dienst hinaus als Lehrer wie Schulleiter genossen habe, schreibt Herbert Brunner. "Mit Herbert Lauer begann zugleich die Geschichte des Alexandrinums als ,Herbertinum‘, die, wie eben erst berichtet, in Kürze endet." red